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Посольство России пообещало ответить на новые персональные санкции США

Ведомости

Россия ответит на дополнительные персональные санкции против своих официальных лиц, которые были введены США 15 марта. Такой шаг американской стороны продолжает загонять отношения двух стран в глухой тупик, заявило посольство России в Вашингтоне.

«Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами. Подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности», — говорится в заявлении.

15 марта минфин США ввел персональные санкции против нескольких заместителей министра обороны России, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, прокурора г. Аргуна Джабраила Ахматова, отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской республики, а также против жены президента Белоруссии Галины Лукашенко.

Все они внесены в список SDN (Specially Designated Nationals List). Это означает блокировку любого имущества данных лиц, которое расположено в США или находится во владении или под контролем американских лиц.

15 марта российское Министерство иностранных дел сообщило об ответных санкциях против нескольких официальных лиц США. Под ограничения попали президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр и др.

Ранее по теме: Минфин США расширил персональные санкции против России и Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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