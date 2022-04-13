Макрон планирует переговорить с Путиным и Зеленским «в ближайшие дни»
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшие дни провести новые телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает телеканал France 2.
«В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Макрон, который участвует в президентских выборах Франции (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить мир.
При этом он не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». «Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах. Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели», — отметил Макрон.
С момента начала специальной военной операции российских войск на территории Украины лидеры России и Франции созванивались девять раз — первые телефонные переговоры состоялись 24 февраля, а последние — 29 марта. Тогда они обсудили ситуацию вокруг Украины и решение главы российского государства о переходе к оплате поставок газа российскими рублями.
Макрон неоднократно подвергался критике за телефонные переговоры с Путиным, в том числе от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Он также потребовал «четких и решительных» санкций в отношении России.
Макрон ответил на критику польского премьера, назвав ее «необоснованной и возмутительной», передает TF1. «Я не отрицаю, что постоянно общался с президентом Путиным. Я делал это без наивности еще в 2017 г. и никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я думаю, что это мой долг», — отмечал президент. Он также обвинил Моравецкого во «вмешательстве во французскую избирательную кампанию» и поддержке соперницы Макрона Марин Ле Пен.
Во Франции сейчас проходят выборы президента. По результатам первого тура выборов Макрон набрал 27,84% голосов и сохранил лидерство среди других кандидатов. Второе место заняла глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.