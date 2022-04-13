Макрон планирует переговорить с Путиным и Зеленским «в ближайшие дни»

Макрон ответил на критику польского премьера, назвав ее «необоснованной и возмутительной», передает TF1. «Я не отрицаю, что постоянно общался с президентом Путиным. Я делал это без наивности еще в 2017 г. и никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я думаю, что это мой долг», — отмечал президент. Он также обвинил Моравецкого во «вмешательстве во французскую избирательную кампанию» и поддержке соперницы Макрона Марин Ле Пен.