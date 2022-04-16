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Жена Медведчука предложила обменять ее мужа на попавших в плен британцев

Ведомости

Супруга задержанного на Украине главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила родственникам попавших в плен граждан Великобритании обратиться к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой об организации обмена военнопленных на своего мужа. Марченко опубликовала свое видеообращение на Youtube.

По ее словам, двое граждан Великобритании сдались в плен ВС РФ и ДНР в Мариуполе.

«Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера — Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — сказала она.

Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука задержали на Украине 12 апреля, сообщал президент страны Владимир Зеленский. Он предложил России обменять его на украинцев, которые попали в российский плен.

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила, что политика могут обменять на украинских военнопленных до суда. По ее словам, офис генпрокурора будет требовать изменения меры пресечения с домашнего ареста на арест без залога.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации. «Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал последовать этому примеру и европейских политиков.

С мая 2021 г. Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. Его подозревают в передаче властям Крыма материальной и документальной базы газового месторождения «Глубокая» на черноморском шельфе возле Керчи. По версии следствия, политик также передал информацию о расположении секретного подразделения ВСУ своему однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России.

27 февраля 2022 г. советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что депутат сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта суд во Львове разрешил заочно арестовать Медведчука. На следующий день после ареста Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении мужа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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