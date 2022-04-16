Жена Медведчука предложила обменять ее мужа на попавших в плен британцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации. «Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал последовать этому примеру и европейских политиков.