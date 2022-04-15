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Генпрокуратура Украины допустила обмен Медведчука на пленных до суда

Ведомости

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона допустила, что задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могут обменять на украинских военнопленных до суда, сообщило издание «Страна.ua».

«Венедиктова также допустила возможность обмена Медведчука на украинских пленных до суда», — сообщило издание. Венедиктова добавила, что офис генпрокурора будет требовать изменения меры пресечения Медведчуку с домашнего ареста на арест без залога.

С мая 2021 г. Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. Его подозревают в передаче властям Крыма материальной и документальной базы газового месторождения «Глубокая» на черноморском шельфе возле Керчи, рассказывала в прошлом году Венедиктова. По версии следствия, политик также передал информацию о расположении секретного подразделения ВСУ своему однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России.

27 февраля 2022 г. советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что депутат сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что ее клиент был эвакуирован в безопасное место в Киеве. 18 марта суд во Львове разрешил заочно арестовать Медведчука. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аресте политика. Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинцев, которые попали в российский плен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации. «Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал последовать этому примеру и европейских политиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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