Медведев ответил на заявление главы СНБО о планах обстрелять Крымский мост
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на заявление главы Службы национальной безопасности Украины Алексея Данилова о планах ВСУ по ракетному обстрелу Крымского моста, если будет возможность это сделать. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это сделать.
«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — заявил Медведев.
Крымский мост соединяет Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство завершилось в 2019 г. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста, его длина — 19 км. Крымский мост стал самым длинным из когда-либо построенных в России мостов. В 2020 г. ЕС внес в санкционный список двоих человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста.