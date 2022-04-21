Медведев ответил на заявление главы СНБО о планах обстрелять Крымский мост

Крымский мост соединяет Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство завершилось в 2019 г. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста, его длина — 19 км. Крымский мост стал самым длинным из когда-либо построенных в России мостов. В 2020 г. ЕС внес в санкционный список двоих человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста.