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Медведев ответил на заявление главы СНБО о планах обстрелять Крымский мост

Ведомости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на заявление главы Службы национальной безопасности Украины Алексея Данилова о планах ВСУ по ракетному обстрелу Крымского моста, если будет возможность это сделать. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это сделать.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — заявил Медведев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти будут пресекать все попытки нанести ущерб Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Данилова анонсом теракта. По его словам, заявление украинской стороны подлежит «правовой оценке с последующим наказанием».

Крымский мост соединяет Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство завершилось в 2019 г. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста, его длина — 19 км. Крымский мост стал самым длинным из когда-либо построенных в России мостов. В 2020 г. ЕС внес в санкционный список двоих человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных