Хорватия отказала России в рейсе для эвакуации сотрудников посольства в Загребе
Хорватия отказала России в гуманитарном рейсе для эвакуации группы сотрудников российского посольства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В своей воинствующей русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей», — цитирует Захарову пресс-служба российского дипведомства.
По ее словам, Загреб продолжает развивать антироссийскую линию, разрушая сложившиеся двусторонние отношения между странами. «Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа», — добавила она.
6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о высылке из страны части сотрудников посольства России после публикации видео из украинской Бучи, которое якобы доказывает причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. Он отметил, что хорватская сторона пойдет на такой шаг в знак солидарности со странами ЕС и НАТО.
12 апреля посол России в республике Андрей Нестеренко сообщил, что российские дипломаты должны покинуть территорию страны до 25 апреля. По его словам, Москва уже готовит ответ на высылку сотрудников диппредставительства. После этого посольство России в Загребе объявило о закрытии консульского отдела.
«Решение правительства Хорватии о существенном сокращении числа персонала посольства, включая сотрудников консульского отдела, практически лишает посольство возможности оказывать консульские услуги, как это происходило ранее», — говорилось в сообщении. Теперь прием обращений возможен только в экстренных гуманитарных случаях и по почте.
После появления публикаций и видео из украинской Бучи Минобороны РФ опровергло обвинения и назвало представленные материалы провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком.