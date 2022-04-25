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Хорватия отказала России в рейсе для эвакуации сотрудников посольства в Загребе

Ведомости

Хорватия отказала России в гуманитарном рейсе для эвакуации группы сотрудников российского посольства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«В своей воинствующей русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей», — цитирует Захарову пресс-служба российского дипведомства.

По ее словам, Загреб продолжает развивать антироссийскую линию, разрушая сложившиеся двусторонние отношения между странами. «Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа», — добавила она.

6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о высылке из страны части сотрудников посольства России после публикации видео из украинской Бучи, которое якобы доказывает причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. Он отметил, что хорватская сторона пойдет на такой шаг в знак солидарности со странами ЕС и НАТО.

12 апреля посол России в республике Андрей Нестеренко сообщил, что российские дипломаты должны покинуть территорию страны до 25 апреля. По его словам, Москва уже готовит ответ на высылку сотрудников диппредставительства. После этого посольство России в Загребе объявило о закрытии консульского отдела.

«Решение правительства Хорватии о существенном сокращении числа персонала посольства, включая сотрудников консульского отдела, практически лишает посольство возможности оказывать консульские услуги, как это происходило ранее», — говорилось в сообщении. Теперь прием обращений возможен только в экстренных гуманитарных случаях и по почте.

После появления публикаций и видео из украинской Бучи Минобороны РФ опровергло обвинения и назвало представленные материалы провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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