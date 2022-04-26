МИД КНР: Китай не заинтересован в третьей мировой войне

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации», — отметил дипломат, добавив, что мировому сообществу «необходимо предотвратить негативные последствия, в результате которых украинский конфликт может отразиться не только на Европе, но и на странах за ее пределами».