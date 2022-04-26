МИД КНР: Китай не заинтересован в третьей мировой войне
Китайская сторона не заинтересована в третьей мировой войне и выступает в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, поэтому необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной», — подчеркнул Ван (цитата по ТАСС). По его словам, нельзя допустить, чтобы вооруженные действия на Украине приняли затяжной характер.
«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации», — отметил дипломат, добавив, что мировому сообществу «необходимо предотвратить негативные последствия, в результате которых украинский конфликт может отразиться не только на Европе, но и на странах за ее пределами».
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее выступил против односторонних санкций и двойных стандартов при решении мировых проблем. Он подчеркнул, что Пекин также считает важным прислушиваться «к законным интересам безопасности всех стран, отстаивает принцип неделимой безопасности», о котором говорила Россия в своих предложениях НАТО и западным странам.
6 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США отменить антироссийские санкции для урегулирования ситуации на Украине. Он также призвал представителей Белого дома прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его словам, США «наживаются на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность».