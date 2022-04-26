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МИД КНР: Китай не заинтересован в третьей мировой войне

Ведомости

Китайская сторона не заинтересована в третьей мировой войне и выступает в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, поэтому необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной», — подчеркнул Ван (цитата по ТАСС). По его словам, нельзя допустить, чтобы вооруженные действия на Украине приняли затяжной характер.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации», — отметил дипломат, добавив, что мировому сообществу «необходимо предотвратить негативные последствия, в результате которых украинский конфликт может отразиться не только на Европе, но и на странах за ее пределами».

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее выступил против односторонних санкций и двойных стандартов при решении мировых проблем. Он подчеркнул, что Пекин также считает важным прислушиваться «к законным интересам безопасности всех стран, отстаивает принцип неделимой безопасности», о котором говорила Россия в своих предложениях НАТО и западным странам.

6 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США отменить антироссийские санкции для урегулирования ситуации на Украине. Он также призвал представителей Белого дома прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его словам, США «наживаются на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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