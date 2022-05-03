Медведев: Зеленскому не нужен мирный договор с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По мнению Медведева, для Зеленского «мир – это конец», потому что он может пострадать от «нацистов» за «сговор» с Россией или «конкуренты» сместят его с поста президента за проигранную войну.
Зеленский продолжит «клянчить» у западных стран деньги и оружие, «доказывая, что он надежда либерального мира», считает политик, а также «имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами».
Медведев считает, что президент Украины будет посылать наемников к российским журналистам, «плодить» фейки о спецоперации, «используя в качестве расходного материала несчастных граждан», «выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами», потому что это его единственный шанс сохранить пост президента.
«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир – это конец. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет», – написал Медведев.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. 14 апреля Зеленский заявил, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Российская сторона также передала Украине свой проект, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.
26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.