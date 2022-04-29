Медведев предложил создать систему преференций для беженцев из Донбасса

Медведев также прокомментировал факты притеснения россиян за рубежом и предложил продумать механизмы взаимодействия с недружественными странами в сфере миграционной политики. «Нужно отслеживать все, что происходит в этой сфере и все, что делается против наших компаний, против наших государственных учреждений, и тем более действия, направленные против наших граждан, и не оставлять без реакции ни один подобный факт», — указал политик.