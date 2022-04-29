Медведев предложил создать систему преференций для беженцев из Донбасса
России необходимо создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса, которые облегчат им переселение в страну, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Для наших соотечественников из Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение, если они такое желание будут выражать», — подчеркнул Медведев (цитата по ТАСС). По его словам, ситуация в Донбассе сейчас крайне сложная, однако российская сторона в оперативном режиме делает очень многое, чтобы помочь беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.
В ближайшее время в России примут новый закон, который будет регулировать въезд, пребывание и выезд мигрантов. «Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту», — отметил он.
Медведев также прокомментировал факты притеснения россиян за рубежом и предложил продумать механизмы взаимодействия с недружественными странами в сфере миграционной политики. «Нужно отслеживать все, что происходит в этой сфере и все, что делается против наших компаний, против наших государственных учреждений, и тем более действия, направленные против наших граждан, и не оставлять без реакции ни один подобный факт», — указал политик.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщил, что число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн человек, включая 187 000 детей. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. Помимо этого единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 000 руб. на человека оказана на сумму 1,3 млрд руб.
По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 5,4 млн беженцев. Наибольшее число из них приняла Польша (2,9 млн), Румыния (810 000), Россия (656 000). В Венгрию отправились 513 000 человек, в Молдавию — 441 000, в Словакию — 367 000.