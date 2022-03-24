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МВД: гражданам Украины, ДНР и ЛНР не нужен патент для работы в России

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Граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут устраиваться на работу в РФ без получения трудового патента, а их документы, в том числе вoдительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории страны. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания, которое провел первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«Сотрудники полиции еще раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса», — говорится в сообщении. Горовой также поручил в кратчайшие сроки упорядочить эту работу и проявить «внимательное отношение» к каждому беженцу с Украины и из донбасских республик.

Ранее без патента в России могли работать граждане ЛНР и ДНР со статусом беженца и временно или постоянно проживающие в России граждане обеих республик с разрешением на временное проживание (РВП) и видом на жительство (ВНЖ).

По данным МЧС, число эвакуированных в РФ с территории Донбасса и Украины составило порядка 400 000 человек, их принимают 34 субъекта РФ. Руководство ДНР и ЛНР объявило о начале массовой эвакуации населения в Россию 18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР сообщали о готовности эвакуировать 700 000 человек, или около половины населения республики. 24 февраля, в первый день российской военной операции на Украине, эвакуация жителей ДНР была временно приостановлена.

Ранее по теме: Что ждет беженцев из Донбасса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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