МВД: гражданам Украины, ДНР и ЛНР не нужен патент для работы в России

По данным МЧС, число эвакуированных в РФ с территории Донбасса и Украины составило порядка 400 000 человек, их принимают 34 субъекта РФ. Руководство ДНР и ЛНР объявило о начале массовой эвакуации населения в Россию 18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР сообщали о готовности эвакуировать 700 000 человек, или около половины населения республики. 24 февраля, в первый день российской военной операции на Украине, эвакуация жителей ДНР была временно приостановлена.