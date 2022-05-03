Совбез ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Выступление Зеленского в Совбезе состоялось после событий в Буче Киевской области, откуда разошлись фото и видео, демонстрирующие последствия расправы над гражданским населением. Киев и ряд западных стран возложили вину за убийства мирных жителей на Россию, которая назвала обвинения бездоказательными. На фоне новостей из Бучи европейские страны одна за другой начали высылать российских дипломатов, а США и Евросоюз анонсировали новые санкции против России.