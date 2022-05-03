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Совбез ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Ведомости

В Совете Безопасности ООН 5 мая под председательством США состоится заседание по ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенную во вторник программу работы Совбеза.

Заседание Совбеза начнется в 22:00 мск. На встрече в том числе будет обсуждаться визит в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщила ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совету Безопасности ООН необходимо самораспуститься или исключить Россию из своего состава. По его словам, Москва использует право вето для блокировки решений, которые касаются военной операции на территории Украины.

ООН не в состоянии эффективно реагировать на военные действия Москвы на Украине, заявил Зеленский. Он также предложил провести в Киеве глобальную конференцию, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности.

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Выступление Зеленского в Совбезе состоялось после событий в Буче Киевской области, откуда разошлись фото и видео, демонстрирующие последствия расправы над гражданским населением. Киев и ряд западных стран возложили вину за убийства мирных жителей на Россию, которая назвала обвинения бездоказательными. На фоне новостей из Бучи европейские страны одна за другой начали высылать российских дипломатов, а США и Евросоюз анонсировали новые санкции против России.

Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом.

26 апреля в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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