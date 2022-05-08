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Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Ведомости

Супруга президента США Джилл Байден посетила с необъявленным визитом Украину во время своей поездки в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. 

«Кортеж первой леди США пересек в 14:41 по словацкому времени (15:41 мск) границу с Украиной, куда она прибыла с необъявленным визитом», — сообщили журналисты пула. 

Первая леди США пробыла на территории страны почти два часа и уже вернулась в Словакию.

Супруга Джо Байдена встретилась в украинском Ужгороде с женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой Зеленской. Байден посетила школу, которая служила временным убежищем для 163 украинцев, в том числе 47 детей, пишет также Reuters.

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«Я подумала, что важно показать украинскому народу, что эта война должна быть остановлена, и что эта война была жестокой, и что народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины», — сказала Байден.

Первая леди США вручила супруге Зеленского цветы, которая, как утверждается, впервые появилась на публике после начала боевых действий в стране. 

Сам Джо Байден не планирует посещать Киев, заявила в середине апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 24 апреля Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, они встретились с президентом Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, писал Reuters. Блинкен и Остин пообещали вернуть дипломатов и оказать очередную военную помощь Украине и другим странам региона, которые боятся «дальнейшей агрессии со стороны Москвы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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