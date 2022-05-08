Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Сам Джо Байден не планирует посещать Киев, заявила в середине апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 24 апреля Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, они встретились с президентом Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, писал Reuters. Блинкен и Остин пообещали вернуть дипломатов и оказать очередную военную помощь Украине и другим странам региона, которые боятся «дальнейшей агрессии со стороны Москвы».