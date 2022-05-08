Первая леди США Джилл Байден посетила Украину
Супруга президента США Джилл Байден посетила с необъявленным визитом Украину во время своей поездки в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Кортеж первой леди США пересек в 14:41 по словацкому времени (15:41 мск) границу с Украиной, куда она прибыла с необъявленным визитом», — сообщили журналисты пула.
Первая леди США пробыла на территории страны почти два часа и уже вернулась в Словакию.
Супруга Джо Байдена встретилась в украинском Ужгороде с женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой Зеленской. Байден посетила школу, которая служила временным убежищем для 163 украинцев, в том числе 47 детей, пишет также Reuters.
«Я подумала, что важно показать украинскому народу, что эта война должна быть остановлена, и что эта война была жестокой, и что народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины», — сказала Байден.
Первая леди США вручила супруге Зеленского цветы, которая, как утверждается, впервые появилась на публике после начала боевых действий в стране.
Сам Джо Байден не планирует посещать Киев, заявила в середине апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 24 апреля Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, они встретились с президентом Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, писал Reuters. Блинкен и Остин пообещали вернуть дипломатов и оказать очередную военную помощь Украине и другим странам региона, которые боятся «дальнейшей агрессии со стороны Москвы».