Белый дом: визит Байдена в Киев не планируется

Накануне Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. При этом он подчеркнул, что администрация все еще решает, кого отправить на Украину. По данным Politico, также обсуждается визит в Киев вице-президента Камалы Харрис, главы Пентагона Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена. Американское посольство на Украине с февраля перенесло свою работу в Польшу.