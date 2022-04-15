Белый дом: визит Байдена в Киев не планируется
Президент США Джо Байден не планирует посещать Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время выступления в подкасте Pod Save America.
«Нет, мы не отправим президента [Байдена] в Киев», — приводит слова Псаки корреспондент Politico Юджин Дэниелс.
Накануне Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. При этом он подчеркнул, что администрация все еще решает, кого отправить на Украину. По данным Politico, также обсуждается визит в Киев вице-президента Камалы Харрис, главы Пентагона Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена. Американское посольство на Украине с февраля перенесло свою работу в Польшу.
В понедельник, 11 апреля, Псаки также отрицала наличие планов по поездке Байдена на Украину. По ее словам, Вашингтон сосредоточен на поставке военной помощи и систем безопасности Киеву.
Байден и Харрис за последний месяц совершили официальные визиты в соседние с Украиной страны, однако ни один американский чиновник публично не посещал Украину с тех пор, как Россия начала военную операцию 24 февраля. Первыми американскими официальными лицами, прибывшим в страну с визитом, стали 14 апреля два американских конгрессмена от Республиканской партии.
На прошлой неделе Киев посетили ряд европейских политиков, включая главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, главу Евкомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера и канцлера Австрии Нехаммера. Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 13 апреля посетили город Бородянка под Киевом.