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Белый дом: визит Байдена в Киев не планируется

Ведомости

Президент США Джо Байден не планирует посещать Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время выступления в подкасте Pod Save America.

«Нет, мы не отправим президента [Байдена] в Киев», — приводит слова Псаки корреспондент Politico Юджин Дэниелс.

Накануне Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. При этом он подчеркнул, что администрация все еще решает, кого отправить на Украину. По данным Politico, также обсуждается визит в Киев вице-президента Камалы Харрис, главы Пентагона Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена. Американское посольство на Украине с февраля перенесло свою работу в Польшу.

В понедельник, 11 апреля, Псаки также отрицала наличие планов по поездке Байдена на Украину. По ее словам, Вашингтон сосредоточен на поставке военной помощи и систем безопасности Киеву.

Байден и Харрис за последний месяц совершили официальные визиты в соседние с Украиной страны, однако ни один американский чиновник публично не посещал Украину с тех пор, как Россия начала военную операцию 24 февраля. Первыми американскими официальными лицами, прибывшим в страну с визитом, стали 14 апреля два американских конгрессмена от Республиканской партии.

На прошлой неделе Киев посетили ряд европейских политиков, включая главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, главу Евкомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера и канцлера Австрии Нехаммера. Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 13 апреля посетили город Бородянка под Киевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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