NYT: официальные лица США впервые посетили Киев с начала военной операции
Два американских конгрессмена, сенатор Стив Дэйнс и член Палаты представителей Виктория Шпартц, 14 апреля посетили Киев, пишет The New York Times. Это первый визит американских официальных лиц на Украину с начала российской военной операции, пишет газета.
Отмечается, что визит организовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он рассчитывает, что примеру Дэйнса и Шпартц последуют и другие американские законодатели, после чего конгресс США проголосует за дополнительную военную помощь Украине.
Приглашение обоим конгрессменам, которые представляют Республиканскую партию, было отправлено за день до визита. Дэйнс прервал поездку в Восточную Европу, чтобы посетить Украину. Шпартц, которая в прошлом году стала первым членом Конгресса украинского происхождения, уже планировала неофициальную поездку в страну.
Законодатели прибыли в Киев на поезде из восточной Украины и ездили по городу на автомобиле в сопровождении полиции. Они также побывали в городе Буча, где наблюдали за эксгумацией тел из братской могилы, и в селе Бородянка. Дэйнс сказал журналистам, что им было важно продемонстрировать солидарность с Украиной.
«Я надеюсь, что наш визит побудит приехать больше американских официальных лиц и лидеров, чтобы поддержать украинский народ», — заявил он. Его коллега добавила, что «важно показать нашу поддержку, показать, что нам не все равно». Они подчеркнули, что поддерживают усилия обеих партий, направленные на то, чтобы скорее предоставить новые вооружения украинской армии.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис за последний месяц совершили официальные визиты в соседние с Украиной страны, однако ни один американский чиновник публично не посещал Украину с тех пор, как Россия начала военную операцию 24 февраля. Еще в конце января США начали эвакуацию американских дипломатических работников и членов их семей из страны. Дэйнс и Шпартц призвали США вернуть дипломатов в страну, как это сделали некоторые европейские страны, такие как Чехия и Словения.
По данным Politico, в администрации Байдена обсуждают возможность визита в Киев высокопоставленного чиновника. Среди возможных кандидатов названы сам президент, Камала Харрис, а также глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.
На прошлой неделе Киев посетил ряд европейских политиков. Так, 8 апреля туда приехал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Вместе с ним Украину посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На следующий день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.