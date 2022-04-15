NYT: официальные лица США впервые посетили Киев с начала военной операции

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис за последний месяц совершили официальные визиты в соседние с Украиной страны, однако ни один американский чиновник публично не посещал Украину с тех пор, как Россия начала военную операцию 24 февраля. Еще в конце января США начали эвакуацию американских дипломатических работников и членов их семей из страны. Дэйнс и Шпартц призвали США вернуть дипломатов в страну, как это сделали некоторые европейские страны, такие как Чехия и Словения.