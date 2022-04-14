Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

«Да, готов», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома. Ранее сегодня, отвечая на аналогичный вопрос, глава государства подчеркнул, что администрация все еще решает, кого отправить на Украину. «Мы все еще обсуждаем решение этого вопроса. Очевидно, что мы поддерживаем контакт с украинским правительством в Киеве каждый день и довольно регулярно. И поэтому мне просто нечего больше анонсировать», — уточнила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая летела вместе с Байденом в Северную Каролину.