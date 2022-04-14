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Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, кого из должностных лиц США высокого ранга администрация будет отправлять в ближайшее время с визитом на Украину. 

«Да, готов», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома. Ранее сегодня, отвечая на аналогичный вопрос, глава государства подчеркнул, что администрация все еще решает, кого отправить на Украину. «Мы все еще обсуждаем решение этого вопроса. Очевидно, что мы поддерживаем контакт с украинским правительством в Киеве каждый день и довольно регулярно. И поэтому мне просто нечего больше анонсировать», — уточнила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая летела вместе с Байденом в Северную Каролину.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшего телефонного разговора обсуждали возможность введения новых санкций в отношении России, но конкретных объявлений по санкциям сделано не было. Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что постоянный диалог с Байденом продолжается. «Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины», — добавил Зеленский.

После разговора с украинским президентом Байден заявил о выделении Киеву военной помощи на $800 млн. Новый пакет помощи США будет включать как системы вооружений, уже предоставленные Киеву, так и новые образцы. В частности, в Пентагоне заявили, что США направляют Киеву 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР M113. 

В апреле Киев уже посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На Украине также побывали президент Польши Анджей Дуда, а также главы стран Прибалтики — Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Алар Карис, которые обсудили с Зеленский гуманитарную ситуацию в стране.

Ранее по теме: Байден объявил о выделении Украине военной помощи на $800 млн
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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