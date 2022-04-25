Reuters узнал детали визита Блинкена и Остина на Украину

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработанные под украинские требования.