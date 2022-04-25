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Reuters узнал детали визита Блинкена и Остина на Украину

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Украину и встретились там с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

По данным агентства, Блинкен и Остин пообещали вернуть дипломатов и оказать очередную военную помощь Украине и другим странам региона, которые боятся «дальнейшей агрессии со стороны Москвы».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящем визите Блинкена и Остина на Украину. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил визит американских чиновников, писал ТАСС. В Пентагоне комментировать информацию отказались.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработанные под украинские требования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных