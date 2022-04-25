Reuters узнал детали визита Блинкена и Остина на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Украину и встретились там с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.
По данным агентства, Блинкен и Остин пообещали вернуть дипломатов и оказать очередную военную помощь Украине и другим странам региона, которые боятся «дальнейшей агрессии со стороны Москвы».
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящем визите Блинкена и Остина на Украину. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил визит американских чиновников, писал ТАСС. В Пентагоне комментировать информацию отказались.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработанные под украинские требования.