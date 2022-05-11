Кремль не будет направлять соболезнования Киеву в связи со смертью Кравчука
Кремль не планирует направлять соболезнования Киеву в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука, рассказал журналистам на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его слова, оценивать вклад Кравчука в становлении Украины должны украинцы.
«Все-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в период Советского Союза, на заключительной стадии существования Советского Союза у него была своя политическая роль – это мы хорошо помним», – сказал Песков.
Кравчук скончался 10 мая после продолжительной болезни. Он был одним из авторов Беловежских соглашений, которые прекратили существование СССР, и президентом Украины с 1 декабря 1991 г. по 1994 г.