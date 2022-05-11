Остин заявил, что ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США
Ядерный арсенал России является серьезной сложностью для Вашингтона как сейчас, так и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей США, сообщают РИА «Новости».
В целом, по словам Остина, аналогичные сложности для США вызывает и КНР, а «угрозу» несут КНДР, Иран и террористические группировки.
«Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей», – заявил глава Пентагона.
27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на вооружении которых стоят все наземные российские ракеты с ядерными боеголовками, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, докладывал министр обороны России Сергей Шойгу президенту.
6 мая заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев пояснял, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно.