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Остин заявил, что ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США

Ведомости

Ядерный арсенал России является серьезной сложностью для Вашингтона как сейчас, так и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей США, сообщают РИА «Новости».

В целом, по словам Остина, аналогичные сложности для США вызывает и КНР, а «угрозу» несут КНДР, Иран и террористические группировки.

«Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей», – заявил глава Пентагона.

27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на вооружении которых стоят все наземные российские ракеты с ядерными боеголовками, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, докладывал министр обороны России Сергей Шойгу президенту.

6 мая заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев пояснял, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных