Лавров заявил о сомнениях в «безобидности» желания Украины вступить в ЕС

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась. По его словам, членство в Евросоюзе больше не может быть частью мирного соглашения Москвы и Киева. Полянский подчеркнул, теперь позиция России по Украине в ЕС схожа с позицией по вступлению ее в НАТО.