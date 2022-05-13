Лавров заявил о сомнениях в «безобидности» желания Украины вступить в ЕС
Евросоюз превращается в агрессивного игрока и придаток НАТО, поэтому у России возникают сомнения в «безобидности» планов Украины вступить в ЕС при возвращении к декларации нейтрального статуса, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании СМИД СНГ. Накануне зампостпреда России в ООН Полянский заявил, что Москва изменила позицию по вступлению Киева в ЕС и теперь она схожа с отношением ко вступлению в западный военный блок.
Министр напомнил, что украинская сторона публично заявляла о готовности вновь обрести внеблоковый и безъядерный статус при гарантиях за пределами НАТО и других военных блоков, «но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членом Европейского союза».
«Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента», — сказал Лавров.
Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась. По его словам, членство в Евросоюзе больше не может быть частью мирного соглашения Москвы и Киева. Полянский подчеркнул, теперь позиция России по Украине в ЕС схожа с позицией по вступлению ее в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. 18 апреля Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По данным французского МИДа, заявку Украины рассмотрят в июне 2022 г. на уровне глав государств и правительств в Евросовете.