Шольц: Германия не примет навязанный Украине мир

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, поскольку Москва так и не получила ответа на свои предложения. «По документу движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне. Ответа нет», – рассказал Песков.