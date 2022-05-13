Шольц: Германия не примет навязанный Украине мир
Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной возможно только в результате договоренности, одобренной обеими сторонами, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии ФРГ.
«Мы не примем навязанный Украине мир», — заявил Шольц (цитата по Zeit). По его словам, цель Москвы – «укрепление своего влияния и расширение территории».
Шольц пообещал помощь Украине и поставки вооружения, при этом он отметил, что это не должно привести к какой-либо военной конфронтации между Россией и НАТО, уточнил он.
Ранее сегодня Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили гуманитарные вопросы на Украине, эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе с помощью ООН и Красного Креста. Путин также рассказал о переговорах России и Украины, которые «по сути заблокированы Киевом». Путин и Шольц договорились продолжать контакты по различным каналам.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, поскольку Москва так и не получила ответа на свои предложения. «По документу движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне. Ответа нет», – рассказал Песков.