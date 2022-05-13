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Шольц: Германия не примет навязанный Украине мир

Ведомости

Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной возможно только в результате договоренности, одобренной обеими сторонами, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии ФРГ.

«Мы не примем навязанный Украине мир», — заявил Шольц (цитата по Zeit). По его словам, цель Москвы – «укрепление своего влияния и расширение территории».

Шольц пообещал помощь Украине и поставки вооружения, при этом он отметил, что это не должно привести к какой-либо военной конфронтации между Россией и НАТО, уточнил он.

Ранее сегодня Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили гуманитарные вопросы на Украине, эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе с помощью ООН и Красного Креста. Путин также рассказал о переговорах России и Украины, которые «по сути заблокированы Киевом». Путин и Шольц договорились продолжать контакты по различным каналам.

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24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, поскольку Москва так и не получила ответа на свои предложения. «По документу движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне. Ответа нет», – рассказал Песков.

Ранее по теме: Песков: Украина не ответила на предложение России по мирному договору

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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