Шольц заявил об отсутствии у Москвы желания менять позицию по Украине
Позиция президента России Владимира Путина по ситуации на Украине не изменилась, а страна не достигла ни одной из поставленных в специальной военной операции целей, заявил порталу t-online канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом канцлер сообщил после переговоров с российским лидером, которые состоялись в пятницу.
«Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но с большим умением, мужеством и самопожертвованием обороняется. НАТО не ушло, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО», — сказал канцлер.
По его словам, санкции Запада против России оказывают «очень значительное» влияние, а российская экономика серьезно страдает. Шольц указал на потери российских солдат, а единственным выходом для Путина назвал переговоры с Украиной.
Россия «загнала себя в драматическую ситуацию», заявил Шольц.
«Мы видим, к чему ведет экономическая изоляция. Президент России должен понять, что возможность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована до тех пор, пока не наступит подлинный мир», — сказал он.
Шольц провел телефонный разговор с Путиным в пятницу. Лидеры России и Германии обсудили гуманитарные вопросы на Украине, эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе с помощью ООН и Красного Креста. Путин также рассказал о переговорах России и Украины, которые «по сути заблокированы Киевом».
Ранее канцлер ФРГ заявил, что Москва не оставляет Берлину другого выбора, как продолжить поставки оружия на Украину. 19 апреля он говорил, что страна почти исчерпала возможности поставлять вооружение Украине из своих запасов, но власти готовы оплачивать поставки Киеву.