Шольц заявил об отсутствии у Москвы желания менять позицию по Украине

«Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но с большим умением, мужеством и самопожертвованием обороняется. НАТО не ушло, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО», — сказал канцлер.