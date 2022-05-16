Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост
Мэр Ярославля Владимир Волков объявил, что покидает пост главы города из-за перехода на новое место работы. Он занимал эту должность с октября 2018 г.
«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — написал Волков в своем Telegram-канале. По его словам, за три с половиной года пребывания в должности мэра «было сделано немало», в том числе открыты новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализованы важные для города инфраструктурные проекты.
«Я верю, что у этого города прекрасное будущее. Я покидаю его не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам. И любовью к Ярославлю — это чувство во мне никогда не угаснет», — говорится в сообщении политика.
Волков был избран мэром Ярославля на заседании муниципалитета города VII созыва в 2018 г. До этого он был заместителем мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.