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Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост

Ведомости

Мэр Ярославля Владимир Волков объявил, что покидает пост главы города из-за перехода на новое место работы. Он занимал эту должность с октября 2018 г.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — написал Волков в своем Telegram-канале. По его словам, за три с половиной года пребывания в должности мэра «было сделано немало», в том числе открыты новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализованы важные для города инфраструктурные проекты.

«Я верю, что у этого города прекрасное будущее. Я покидаю его не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам. И любовью к Ярославлю — это чувство во мне никогда не угаснет», — говорится в сообщении политика.

Волков был избран мэром Ярославля на заседании муниципалитета города VII созыва в 2018 г. До этого он был заместителем мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных