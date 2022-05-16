Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — написал Волков в своем Telegram-канале. По его словам, за три с половиной года пребывания в должности мэра «было сделано немало», в том числе открыты новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализованы важные для города инфраструктурные проекты.