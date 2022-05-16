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Латвия закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Пскове

Ведомости

Консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове прекратили работать 16 мая, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша.

Дипломат отметил, что консульские услуги можно будет получить в консульском отделе посольства Латвии в Москве.

13 мая министерство иностранных дел Латвии внесло 102 россиянина в «черный список»: им запрещен въезд в страну на неопределенное время. В конце марта в список внесли еще 25 человек. Среди них актеры, журналисты и музыканты. Также в этот день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге. Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма. Закон, который разрешает снос памятника, вступил в силу 16 мая.

10 марта Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов из своих столиц. 29 марта МИД России в ответ выслал 4 дипломатов Литвы и по 3 дипломата Латвии и Эстонии. 4 апреля Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовского посла в России отозвать из Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных