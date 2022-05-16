Латвия закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Пскове

13 мая министерство иностранных дел Латвии внесло 102 россиянина в «черный список»: им запрещен въезд в страну на неопределенное время. В конце марта в список внесли еще 25 человек. Среди них актеры, журналисты и музыканты. Также в этот день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге. Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма. Закон, который разрешает снос памятника, вступил в силу 16 мая.