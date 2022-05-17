Газета
Политика

Латвия разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры

Ведомости

Власти Латвии приняли решение разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры, сообщает портал Delfi.

«Мы полностью приостановили любое сотрудничество до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», — заявил министр культуры республики Наурис Пунтулис (цитата по ТАСС).

По словам руководителя отдела по связям с общественностью латвийского минкульта Литы Кокале, заключенное в 2002 г. соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран будет разорвано в чрезвычайном порядке. Министерство инициирует досрочное расторжение межгосударственного соглашения через три месяца. В случае возражений со стороны России договор будет расторгнут в порядке, не требующем согласия другой стороны, уточнила Кокале.

10 мая парламент Латвии принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». После этого сейм принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

13 мая министерство иностранных дел Латвии внесло 102 россиян в черный список: им запрещен въезд в страну на неопределенное время. В конце марта в список внесли еще 25 человек. Среди них актеры, журналисты и музыканты. Накануне балтийская республика также закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Пскове.

Ранее по теме: Латвия расторгла соглашение с Белоруссией о перевозке военных грузов
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных