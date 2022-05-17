Латвия разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры
Власти Латвии приняли решение разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры, сообщает портал Delfi.
«Мы полностью приостановили любое сотрудничество до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», — заявил министр культуры республики Наурис Пунтулис (цитата по ТАСС).
По словам руководителя отдела по связям с общественностью латвийского минкульта Литы Кокале, заключенное в 2002 г. соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран будет разорвано в чрезвычайном порядке. Министерство инициирует досрочное расторжение межгосударственного соглашения через три месяца. В случае возражений со стороны России договор будет расторгнут в порядке, не требующем согласия другой стороны, уточнила Кокале.
10 мая парламент Латвии принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». После этого сейм принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.
13 мая министерство иностранных дел Латвии внесло 102 россиян в черный список: им запрещен въезд в страну на неопределенное время. В конце марта в список внесли еще 25 человек. Среди них актеры, журналисты и музыканты. Накануне балтийская республика также закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Пскове.