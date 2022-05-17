Латвия разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры

По словам руководителя отдела по связям с общественностью латвийского минкульта Литы Кокале, заключенное в 2002 г. соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран будет разорвано в чрезвычайном порядке. Министерство инициирует досрочное расторжение межгосударственного соглашения через три месяца. В случае возражений со стороны России договор будет расторгнут в порядке, не требующем согласия другой стороны, уточнила Кокале.