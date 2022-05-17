Полянский: батальон «Азов» безоговорочно капитулировал

16 мая Минобороны России сообщило о договоренности с украинскими силами по вывозу раненых с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сегодня сообщалось, что сдались в плен 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый. Они перевезены для лечения в ДНР.