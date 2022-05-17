Полянский: батальон «Азов» безоговорочно капитулировал
Бойцы украинского националистического батальона «Азов» безоговорочно капитулировали, заявил в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на публикацию The New York Times, где говорится об их эвакуации.
«Я не знал, что в английском языке так много способов выразить одно сообщение: «азовцы» безоговорочно капитулировали», – написал он.
В публикации американской газеты указывается, что Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе и бойцов «Азова» эвакуируют.