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Полянский: батальон «Азов» безоговорочно капитулировал

Ведомости

Бойцы украинского националистического батальона «Азов» безоговорочно капитулировали, заявил в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на публикацию The New York Times, где говорится об их эвакуации.

«Я не знал, что в английском языке так много способов выразить одно сообщение: «азовцы» безоговорочно капитулировали», – написал он.

В публикации американской газеты указывается, что Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе и бойцов «Азова» эвакуируют.

16 мая Минобороны России сообщило о договоренности с украинскими силами по вывозу раненых с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сегодня сообщалось, что сдались в плен 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый. Они перевезены для лечения в ДНР.

Ранее по теме: Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных