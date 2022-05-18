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Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

Ведомости

Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме, говорится в Telegram-канале партии.

«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — говорится в сообщении.

Предыдущий глава фракции ЛДПР в Госдуме и председатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. «Ведомости» ранее сообщили, что все кадровые решения в партии отложены, пока не пройдет 40 дней со дня смерти Жириновского. 17 мая депутаты Госдумы одобрили досрочное прекращение полномочий политика. 

27 мая пройдет внеочередной съезд партии, на котором будет решаться вопрос об избрании нового председателя. Заявления о планах баллотироваться на пост председателя ЛДПР сделали экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и музыкант Стас Барецкий.

Ранее по теме: На пост председателя ЛДПР претендуют экс-депутаты Шерин, Золочевский и шоумен Барецкий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных