Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме, говорится в Telegram-канале партии.
«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — говорится в сообщении.
Предыдущий глава фракции ЛДПР в Госдуме и председатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. «Ведомости» ранее сообщили, что все кадровые решения в партии отложены, пока не пройдет 40 дней со дня смерти Жириновского. 17 мая депутаты Госдумы одобрили досрочное прекращение полномочий политика.
27 мая пройдет внеочередной съезд партии, на котором будет решаться вопрос об избрании нового председателя. Заявления о планах баллотироваться на пост председателя ЛДПР сделали экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и музыкант Стас Барецкий.