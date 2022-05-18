Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

Предыдущий глава фракции ЛДПР в Госдуме и председатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. «Ведомости» ранее сообщили, что все кадровые решения в партии отложены, пока не пройдет 40 дней со дня смерти Жириновского. 17 мая депутаты Госдумы одобрили досрочное прекращение полномочий политика.