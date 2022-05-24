Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для американских гаубиц
Российские военные уничтожили дивизион 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад снарядов для американских гаубиц, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар», — отметил Конашенков. Минобороны ранее сообщало об уничтожении подразделения 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.
По словам Конашенкова, российские войска также уничтожили шесть складов боеприпасов, в том числе один крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Размолвке. В результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники, добавил представитель оборонного ведомства.
9 мая американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности. 16 мая министры иностранных дел ЕС также согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.