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Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для американских гаубиц

Ведомости

Российские военные уничтожили дивизион 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад снарядов для американских гаубиц, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар», — отметил Конашенков. Минобороны ранее сообщало об уничтожении подразделения 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

По словам Конашенкова, российские войска также уничтожили шесть складов боеприпасов, в том числе один крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Размолвке. В результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники, добавил представитель оборонного ведомства.

9 мая американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности. 16 мая министры иностранных дел ЕС также согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Ранее по теме: Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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