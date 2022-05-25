В МИД РФ подтвердили готовность к международным переговорам по вывозу зерна с Украины
Россия допускает возможность международных переговоров о вывозе зерна из украинских портов, работа которых прервалась после начала спецоперации. Сейчас ведутся консультации по линии ООН, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает «РИА Новости». До этого, 16 мая, в дипведомстве подтверждали обсуждение вопросов санкций против калийных удобрений и вывоза украинского зерна.
«У нас по этим вопросам идет взаимодействие с ООН, вопрос подробно обсуждался в ходе визита [генсека ООН Антониу] Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации, как ООН может помочь в этой ситуации», — сказал Руденко.
16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что переговоры ведутся как минимум с Россией и Турцией, причем последняя якобы уже пообещала содействие в управлении вывозящими зерно судами и разминировании акватории Черного моря. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые в зависящих от поставок с Украины странах дестабилизируют обстановку.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты.
24 мая президент США Джо Байден заявил, что продовольственный кризис во всем мире усугубляется, потому что Россия якобы блокирует экспорт Украиной миллионов тонн зерна. По оценке Верховной рады Украины, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок, объем заблокированного к вывозу зерна — 25 млн т, по более раннему заявлению самого Байдена — 20 млн т. ООН приводила гораздо более скромные цифры заблокированного зерна — 4,5 млн т.