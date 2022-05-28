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Макрон и Шольц попросили Путина освободить вышедших с «Азовстали» военных

Ведомости

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить украинских военных, сдавшихся в плен после выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает BFMTV.

Макрон и Шольц в телефонном разговоре с Путиным попросили его освободить 2500 бойцов «Азовстали», говорится в сообщении. ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец также сообщает, что лидеры Франции и Германии указали российскому президенту на необходимость «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю во избежание мирового продовольственного кризиса».

Макрон и Шольц обратили внимание на заявление Путина о возможности предоставления доступа судам для экспорта зерновых, отмечает агентство. В этом же разговоре, который продлился 90 минут, они призвали своего коллегу провести прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и вывести войска РФ с территории Украины.

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В Кремле в свою очередь сообщили, что Путин «в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции». Он рассказал о соблюдении российскими военнослужащими норм международного гуманитарного права и сообщил, как организована «системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобождённых городах Донбасса».

Президент подчеркнул, что переговоры с украинской стороной находятся «в замороженном состоянии» по вине Киева. Россия, по словам Путина, открыта к возобновлению диалога. Глава государства также предупредил о рисках дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса в связи с поставками Западом оружия на Украину.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Путину о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В период с 16 мая, по данным Минобороны, с него вышли и сдались в плен 2439 человек.

Все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории ДНР, сообщил со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина «Интерфакс» 23 мая. «Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», – сказал Пушилин. Он уточнил, что «в настоящее время прорабатывается устав трибунала». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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