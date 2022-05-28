Макрон и Шольц попросили Путина освободить вышедших с «Азовстали» военных

Макрон и Шольц в телефонном разговоре с Путиным попросили его освободить 2500 бойцов «Азовстали», говорится в сообщении. ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец также сообщает, что лидеры Франции и Германии указали российскому президенту на необходимость «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю во избежание мирового продовольственного кризиса».