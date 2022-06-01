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Блинкен заявил об отсутствии признаков скорого окончания конфликта на Украине

Ведомости

Администрация США полагает, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще в течение многих месяцев, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Что касается сроков, как отметил генсек [НАТО], мы не можем предсказать, как и когда все будет происходить. Насколько мы можем судить сейчас, конфликт будет продолжаться еще многие месяцы», — пояснил Блинкен (цитата по ТАСС). По его словам, ситуация развивается «динамично», многое зависит от России и ее желания продолжать боевые действия.

Вашингтон намерен предоставлять Киеву «то, что нужно для защиты», а также принимать меры, чтобы Россия «ощущала сильное давление со стороны как можно большего числа стран», добавил он. Ранее сегодня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он уточнил, что пакет помощи включает «новые возможности и передовые вооружения», в том числе реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS с боеприпасами.

В конце апреля директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что специальная военная операция России завершится тогда, когда угрозы для нее из-за освоения Украины НАТО будут устранены. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — сказал Полищук. По его информации, спецоперация идет по намеченному плану и «все ее цели будут достигнуты».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля президент Владимир Путин заявил, что спецоперация «предотвратила масштабный конфликт на территории России».

Ранее по теме: В Пентагоне назвали логичным урегулирование конфликта на Украине на переговорах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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