Блинкен заявил об отсутствии признаков скорого окончания конфликта на Украине
Администрация США полагает, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще в течение многих месяцев, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Что касается сроков, как отметил генсек [НАТО], мы не можем предсказать, как и когда все будет происходить. Насколько мы можем судить сейчас, конфликт будет продолжаться еще многие месяцы», — пояснил Блинкен (цитата по ТАСС). По его словам, ситуация развивается «динамично», многое зависит от России и ее желания продолжать боевые действия.
Вашингтон намерен предоставлять Киеву «то, что нужно для защиты», а также принимать меры, чтобы Россия «ощущала сильное давление со стороны как можно большего числа стран», добавил он. Ранее сегодня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он уточнил, что пакет помощи включает «новые возможности и передовые вооружения», в том числе реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS с боеприпасами.
В конце апреля директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что специальная военная операция России завершится тогда, когда угрозы для нее из-за освоения Украины НАТО будут устранены. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — сказал Полищук. По его информации, спецоперация идет по намеченному плану и «все ее цели будут достигнуты».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля президент Владимир Путин заявил, что спецоперация «предотвратила масштабный конфликт на территории России».