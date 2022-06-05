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В Турции заявили о начале принятия Западом идеи реформы Совбеза ООН

Ведомости

Западные страны начали соглашаться с Турцией, которая предложила реформировать Совет Безопасности ООН, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

«Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти [стран — членов Совбеза]. Теперь они сами начали об этом говорить. Они говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

В прошлом году президент Турции раскритиковал действующую структуру Совета Безопасности ООН, заявив о необходимости реформы органа. Эрдоган сказал, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза — Россию, США, Китай, Великобританию и Францию.

«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран — победителей во Второй мировой войне», — подчеркнул политик. Он добавил, что «немыслимо» допускать, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней, в то время как с дипломатией, торговлей и международными отношениями происходят радикальные преобразования.

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Российский президент Владимир Путин тогда не согласился с критикой Эрдогана и назвал идею реорганизации совета «вредной». 

«Что важно… если мы разрушим право вето постоянных членов, то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций, это будет просто площадка для дискуссий, Валдайский клуб № 2», — сказал президент.

По мнению Путина, при реформировании Совбеза нельзя суетиться и допускать ошибки. Он добавил, что ООН остается носителем нужного миру здорового консерватизма, но, реформируя ее, важно «с водой не выплеснуть ребенка».

Идеи о необходимости реорганизации Совета Безопасности выдвигались в различных странах, включая самих его членов, еще с прошлого века. Критики говорили о том, что структура органа нерепрезентативна и устарела. В последние годы такие предложения звучат регулярно. Так, Франция поддержала идею о реформе Совбеза, заявив, что «давно поддерживает» идею увеличения состава его участников — как постоянных, так и непостоянных. Париж выступает за идею включения Германии, Бразилии, Индии и Японии в число постоянных членов постоянного членства, а также за расширение присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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