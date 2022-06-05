В Турции заявили о начале принятия Западом идеи реформы Совбеза ООН

Идеи о необходимости реорганизации Совета Безопасности выдвигались в различных странах, включая самих его членов, еще с прошлого века. Критики говорили о том, что структура органа нерепрезентативна и устарела. В последние годы такие предложения звучат регулярно. Так, Франция поддержала идею о реформе Совбеза, заявив, что «давно поддерживает» идею увеличения состава его участников — как постоянных, так и непостоянных. Париж выступает за идею включения Германии, Бразилии, Индии и Японии в число постоянных членов постоянного членства, а также за расширение присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.