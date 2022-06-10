Газета
Политика

Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил дипломату Борису Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла. Такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В январе Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Грызлову Борису Вячеславовичу — чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Беларусь», — говорится в тексте указа.

Аналогичный ранг был также присвоен послам России в Индии и Перу Денису Алипову и Игорю Романченко. Помимо этого глава государства присвоил ряду дипломатов ранги чрезвычайных и полномочных посланников 1 и 2 класса.

Грызлов с 2015 г. он является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине, куда также входят представители Украины и ОБСЕ. Как сообщали ранее «Ведомости», именно «бесплодная» работа в группе и стала причиной поиска вакансии для политика.

С марта 2021 г. должность российского посла в Минске занимал Евгений Лукьянов, его предшественником на этом посту был экс-губернатор Иркутской области и экс-сенатор Дмитрий Мезенцев, который сейчас является секретарем Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее по теме: Борис Грызлов может стать послом России в Белоруссии. Почему именно он?

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных