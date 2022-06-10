Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

Грызлов с 2015 г. он является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине, куда также входят представители Украины и ОБСЕ. Как сообщали ранее «Ведомости», именно «бесплодная» работа в группе и стала причиной поиска вакансии для политика.