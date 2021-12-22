Борис Грызлов может стать послом России в Белоруссии. Почему именно он?Сейчас экс-спикер Госдумы руководит высшим советом «Единой России»
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 22 декабря обсудил «отзыв действующего посла в Белоруссии Евгения Лукьянова и назначение на эту должность Бориса Грызлова», сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Константин Затулин. Первым об этом сообщило издание Znak.com. Информация обнародована накануне заседания парламентского собрания Союзного государства, которое пройдет в Москве.
«Ведомости» направили запрос представителю МИД России. Источник в министерстве подтвердил, что Грызлова планируется назначить послом в Белоруссии.
«Назначение посла пройдет уже с санкции президента, – добавил Затулин. – Причины лежат на поверхности. Они связаны с тем, что Борис Грызлов – человек, у которого большой политический вес, <…> и политическая деятельность для посла не исключается, если на то согласен президент России. Так что здесь не возникает конфликта интересов».
Сегодняшнее обострение ситуации на западном направлении, необходимость продвижения российских интересов и высокого уровня представительства в Белоруссии потребовала смены посла, сказал Затулин.
«Поскольку Москва и Минск демонстрируют повышение значимости двухсторонних связей, то, вероятно, и решили отфиксировать на уровне посла», – заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, приезд Грызлова в Минск означает, что Кремль уделяет этому направлению внимание.
Грызлов ранее уже исполнял дипломатические поручения. В частности, с 26 декабря 2015 г. по настоящее время Грызлов является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине.
По словам источника в руководстве непризнанной Донецкой народной республики, работа ТКГ, в которую входят представители Украины, ОБСЕ и России, «бесплодна уже более года, причем не по вине российской стороны, что и стало причиной поиска новой должности для Грызлова». По его словам, с работой в ТКГ справится и политик или дипломат куда меньшего ранга. Показательным является и то, что главой украинской делегации в ТКГ является 86-летний первый президент Украины Леонид Кравчук, который с лета восстанавливается после операции на сердце, добавил источник.
С другой стороны, учитывая неизбежность перемен в Белоруссии и в российско-белорусских отношениях, на посту посла оказался востребован более статусный и тяжеловесный деятель, чем [прежний посол Дмитрий] Мезенцев и тем более Лукьянов, считает политолог Виталий Иванов.
Согласование комитетом Грызлова на позицию посла России в Белоруссии означает, что дело идет к конкретным шагам по интеграции России и Белоруссии, считает источник в «Единой России». «Скоро начнется другая работа. Поэтому на такие позиции нужны люди другого уровня. [Бывший посол] Лукьянов уважаемый и опытный политик, но все же его аппаратный вес не идет ни в какое сравнение с Борисом Грызловым», – говорит он.
Лукьянов был послом России в Белоруссии с марта 2021 г., с 2019 по март 2021 г. эту должность занимал экс-губернатор Иркутской области и экс-сенатор Мезенцев. Сейчас последний также работает на белорусском направлении: является секретарем Союзного государства.
В том, что назначение Грызлова послом обусловлено приоритетом этого направления для российского руководства и лично президента Путина, уверен и проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин: «Грызлов сможет обеспечить высокий уровень внимания к Белоруссии и процессу реализации союзных программ».
Сутырин отмечает, что политический момент благоприятствует интеграции двух стран.
Чем известен Борис Грызлов
71-летний Грызлов окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности «радиоинженер».
Работал инженером, в 1990-е занимался предпринимательской деятельностью. До 1991 г. состоял в КПСС.
В 1998 г. баллотировался в законодательное собрание Санкт-Петербурга как независимый кандидат по 43-му избирательному округу Приморского района, проиграл в первом туре.
В 1999 г. возглавлял штаб кандидата в губернаторы Ленинградской области – начальника Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу Виктора Зубкова.
В 1999 г. стал руководителем городского избирательного штаба избирательного блока «Единство» В 2001 г. на базе «Единства» и организации «Отечество» создана партия «Единство и Отечество» – Единая Россия». С 2003 года партия носит нынешнее название.
В 1999-2001 гг. был депутатом Госдумы III созыва. Его депутатские полномочия были прекращены досрочно 5 апреля 2001 г. в связи с переходом в правительство России.
С 2001 г. по 2003 г. – министр внутренних дел России. В этот период провели реформу ведомства. К примеру, министр получил право назначать начальников главков без согласования с губернаторами. Был освобожден от должности в связи с избранием в Госдуму.
В 2002 г. избран председателем высшего совета «Единой России».
С 2003 г. по 2011 г. – председатель Госдумы.
С 2001 г. – член Совета безопасности РФ, с 2004 г. по 2016 г. – постоянный член Совбеза.
С 2004 г. по 2011 г. – председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
С 2005 г. по 2007 г. – председатель Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС). Председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
С 2015 г. по настоящее время – полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Алексей Никольский