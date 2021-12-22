Борис Грызлов может стать послом России в Белоруссии. Почему именно он?

По словам источника в руководстве непризнанной Донецкой народной республики, работа ТКГ, в которую входят представители Украины, ОБСЕ и России, «бесплодна уже более года, причем не по вине российской стороны, что и стало причиной поиска новой должности для Грызлова». По его словам, с работой в ТКГ справится и политик или дипломат куда меньшего ранга. Показательным является и то, что главой украинской делегации в ТКГ является 86-летний первый президент Украины Леонид Кравчук, который с лета восстанавливается после операции на сердце, добавил источник.