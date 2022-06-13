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Борисов рассказал о запоздалом внедрении беспилотников в России

Ведомости

Внедрение беспилотных средств в России происходит с опозданием, считает заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Однако у страны есть практически все виды беспилотников, сообщил он в интервью РБК.

«Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому», — сказал Борисов, отвечая на вопрос о выводах спустя почти четыре месяца с начала спецоперации на Украине.

По его мнению, Россия динамично развивается в направлении беспилотников. В арсенале Вооруженных сил имеются «практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», сказал вице-премьер.

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Серийное производство беспилотников планируется наращивать, добавил он. По его словам, российские БПЛА не уступают и турецким «широко разрекламированным «Байрактарам», которые сейчас использует армия Украины.

Ранее Борисов рассказывал об использовании Россией нового поколения боевых ударных лазерных комплексов «Задира» на Украине. По его словам, «Задира» может даже прожигать объекты, что позволяет не расходовать дорогостоящие ракеты войсковых комплексов ПВО вроде «Панциря» или «Тора» и «абсолютно свободно сбивать» цели, в том числе беспилотники, на дистанции до 5 км. Серийные поставки в российскую армию «на подходе», отмечал он.

Также вице-премьер говорил о разработке гиперзвуковых ракет нового поколения. Отвечая на вопрос об опасениях нехватки запасов высокоточных ракет, Борисов заявил, что оборонно-промышленный комплекс РФ в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах. Кроме того, по его словам, Россия в ходе проведения специальной военной операции на Украине применяет «самые современные средства поражения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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