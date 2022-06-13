Борисов рассказал о запоздалом внедрении беспилотников в России
Внедрение беспилотных средств в России происходит с опозданием, считает заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Однако у страны есть практически все виды беспилотников, сообщил он в интервью РБК.
«Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому», — сказал Борисов, отвечая на вопрос о выводах спустя почти четыре месяца с начала спецоперации на Украине.
По его мнению, Россия динамично развивается в направлении беспилотников. В арсенале Вооруженных сил имеются «практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», сказал вице-премьер.
Серийное производство беспилотников планируется наращивать, добавил он. По его словам, российские БПЛА не уступают и турецким «широко разрекламированным «Байрактарам», которые сейчас использует армия Украины.
Ранее Борисов рассказывал об использовании Россией нового поколения боевых ударных лазерных комплексов «Задира» на Украине. По его словам, «Задира» может даже прожигать объекты, что позволяет не расходовать дорогостоящие ракеты войсковых комплексов ПВО вроде «Панциря» или «Тора» и «абсолютно свободно сбивать» цели, в том числе беспилотники, на дистанции до 5 км. Серийные поставки в российскую армию «на подходе», отмечал он.
Также вице-премьер говорил о разработке гиперзвуковых ракет нового поколения. Отвечая на вопрос об опасениях нехватки запасов высокоточных ракет, Борисов заявил, что оборонно-промышленный комплекс РФ в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах. Кроме того, по его словам, Россия в ходе проведения специальной военной операции на Украине применяет «самые современные средства поражения».