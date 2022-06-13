Борисов рассказал о запоздалом внедрении беспилотников в России

Ранее Борисов рассказывал об использовании Россией нового поколения боевых ударных лазерных комплексов «Задира» на Украине. По его словам, «Задира» может даже прожигать объекты, что позволяет не расходовать дорогостоящие ракеты войсковых комплексов ПВО вроде «Панциря» или «Тора» и «абсолютно свободно сбивать» цели, в том числе беспилотники, на дистанции до 5 км. Серийные поставки в российскую армию «на подходе», отмечал он.