Борисов заявил о применении новых лазерных комплексов на Украине
Россия использует новое поколение боевых ударных лазерных комплексов «Задира» на Украине, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер Юрий Борисов.
Описывая комплекс, Борисов отметил, что «Задира» может даже прожигать объекты, что позволяет не расходовать дорогостоящие ракеты войсковых комплексов ПВО вроде «Панциря» или «Тора» и «абсолютно свободно сбивать» цели, в том числе беспилотники, на дистанции до 5 км. «Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции на Украине]», — сказал Борисов. Серийные поставки в российскую армию, по его словам, «на подходе».
Боевой комплекс «Задира-16» был впервые продемонстрирован в августе 2017 г., его разработал Российский федеральный ядерный центр (входит в госкорпорацию «Росатом»). Соответствующий контракт на заказ такой техники для армии был подписан при участии Борисова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны.
Ранее сегодня Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», заявил, что новые лазерные комплексы «Пересвет» серийно поставляются в российскую армию. Эти комплексы, по словам Борисова, могут ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1500 км, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения, равно как и применяться против беспилотников.