Борисов заявил о применении новых лазерных комплексов на Украине

Описывая комплекс, Борисов отметил, что «Задира» может даже прожигать объекты, что позволяет не расходовать дорогостоящие ракеты войсковых комплексов ПВО вроде «Панциря» или «Тора» и «абсолютно свободно сбивать» цели, в том числе беспилотники, на дистанции до 5 км. «Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции на Украине]», — сказал Борисов. Серийные поставки в российскую армию, по его словам, «на подходе».