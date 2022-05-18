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Борисов заявил о применении новых лазерных комплексов на Украине

Ведомости

Россия использует новое поколение боевых ударных лазерных комплексов «Задира» на Украине, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер Юрий Борисов.

Описывая комплекс, Борисов отметил, что «Задира» может даже прожигать объекты, что позволяет не расходовать дорогостоящие ракеты войсковых комплексов ПВО вроде «Панциря» или «Тора» и «абсолютно свободно сбивать» цели, в том числе беспилотники, на дистанции до 5 км. «Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции на Украине]», — сказал Борисов. Серийные поставки в российскую армию, по его словам, «на подходе».

Боевой комплекс «Задира-16» был впервые продемонстрирован в августе 2017 г., его разработал Российский федеральный ядерный центр (входит в госкорпорацию «Росатом»). Соответствующий контракт на заказ такой техники для армии был подписан при участии Борисова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны.

Ранее сегодня Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», заявил, что новые лазерные комплексы «Пересвет» серийно поставляются в российскую армию. Эти комплексы, по словам Борисова, могут ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1500 км, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения, равно как и применяться против беспилотников.

Ранее по теме: Вице-премьер Борисов сообщил о поставках в войска лазерных комплексов «Пересвет»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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