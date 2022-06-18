В Киеве допустили возобновление переговоров с Москвой в августе
Позиция Украины в переговорном процессе с Россией может измениться летом, заявил в интервью «Голосу Америки» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) глава украинской делегации Давид Арахамия.
Арахамия рассчитывает, что позиция Киева за столом переговоров изменится к августу: украинская сторона «будет говорить с позиции силы и именно в это время стоит ожидать контрнаступления», заявил глава фракции «Слуга народа».
По его словам, «минимально жизнеспособная договоренность» — это возвращение тем или иным путем российских войск к позициям, на которых они были до 24 февраля. Глава украинской делегации подчеркнул, что Украина «никогда не примет потерю территории», однако сможет рассмотреть политическое соглашение. Подобный документ Киев предложил заключить Москве в Стамбуле, пояснил Арахамия.
«Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а дипломатическим и политическим путем, а это было бы уже компромиссом», — сказал он.
В марте Арахамия пояснял, что Украина предложила идею договора о гарантиях безопасности страны и назвала подходящие для нее страны-гаранты: страны – члены Совбеза ООН (т. е. и Россию), Канаду, Италию, Польшу, Турцию и Израиль. Кроме того, украинская сторона предложила 15-летние переговоры о статусе Крыма, в течение которых намерена отказаться от решения вопроса принадлежности полуострова военным путем.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке.
В середине июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизбежности переговоров России и Украины. По его словам, когда этот день наступит, представители европейских стран также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.