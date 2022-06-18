Медведев ответил на заявление Киева о возобновлении переговоров в августе
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы украинской делегации Давида Арахамии, который допустил, что переговоры Москвы и Киева могут возобновиться в августе.
«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в своем Telegam-канале.
Арахамия в интервью «Голосу Америки» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что позиция Украины в переговорном процессе с Россией может измениться к августу: украинская сторона «будет говорить с позиции силы и именно в это время стоит ожидать контрнаступления», отметил глава фракции «Слуга народа».
По его словам, «минимально жизнеспособная договоренность» — это возвращение тем или иным путем российских войск к позициям, на которых они были до 24 февраля. Глава украинской делегации подчеркнул, что Украина «никогда не примет потерю территории», однако сможет рассмотреть политическое соглашение.
Ранее на этой неделе Медведев усомнился, что через два года Украина «будет существовать на карте мира». Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что государство рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».