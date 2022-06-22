Путин призвал провести выборы в сентябре достойно
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности России призвал провести единый день голосования достойно.
«Нужно подготовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие, обеспечить необходимые условия, безопасность», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Единый день голосования в 2022 г. пройдет 11 сентября. В этот день в России пройдут 14 прямых выборов губернаторов (восемь кандидатов пойдут в качестве временно исполняющих обязанности), одни выборы главы региона через голосование в парламенте, а также 6 кампаний в законодательные собрания регионов и 11 – в городские советы.
10 мая об уходе с постов объявили пять глав регионов, среди них губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. В тот же день Путин подписал указы о назначении врио губернаторов в пять регионов.