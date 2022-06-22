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Путин призвал провести выборы в сентябре достойно

Ведомости

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности России призвал провести единый день голосования достойно.

«Нужно подготовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие, обеспечить необходимые условия, безопасность», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Единый день голосования в 2022 г. пройдет 11 сентября. В этот день в России пройдут 14 прямых выборов губернаторов (восемь кандидатов пойдут в качестве временно исполняющих обязанности), одни выборы главы региона через голосование в парламенте, а также 6 кампаний в законодательные собрания регионов и 11 – в городские советы.

10 мая об уходе с постов объявили пять глав регионов, среди них губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. В тот же день Путин подписал указы о назначении врио губернаторов в пять регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных