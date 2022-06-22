МИД: действия ФРГ подрывают послевоенное примирение с Россией

В заявлении также подчеркивается, что примирение двух государств стало возможным благодаря готовности к «всепрощению» от Советского Союза и «силам для искреннего покаяния» от граждан Германии. Но сегодня немецкие власти не осознают «ценность этого процесса», и осуществляют «геополитический разворот», невзирая на историю российско-германских отношений, отметили в российском МИДе.