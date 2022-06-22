МИД: действия ФРГ подрывают послевоенное примирение с Россией
Текущие действия ФРГ ставят под угрозу усилия по преодолению послевоенной вражды между россиянами и немцами, говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном в день нападения нацисткой Германии на СССР.
Российский внешнеполитический орган упомянул заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое предполагало «ремилитаризацию» страны и сопровождалось наращиванием военного присутствия Германии у западных границ России. В особенности был отмечен факт использования украинскими вооруженными силами немецкого оружия и снаряжения.
В заявлении также подчеркивается, что примирение двух государств стало возможным благодаря готовности к «всепрощению» от Советского Союза и «силам для искреннего покаяния» от граждан Германии. Но сегодня немецкие власти не осознают «ценность этого процесса», и осуществляют «геополитический разворот», невзирая на историю российско-германских отношений, отметили в российском МИДе.
«Все это вызывает в памяти самые горькие для нашего народа периоды российско-германских отношений, включая события, предшествовавшие маю 1945 г.», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
На этой неделе правительство Германии опубликовало реестр военной поддержки Украины, в которую вошли оружие и материальные средства, поставляемые украинским военным. В список вооружений вошли радиолокационная станция COBRA, три реактивные системы залпового огня MARS, семь самоходных артиллерийских установок PzH 2000, 30 зенитных самоходных установок «Гепард», а также 54 бронетранспортера M113.