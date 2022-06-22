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МИД: действия ФРГ подрывают послевоенное примирение с Россией

Ведомости

Текущие действия ФРГ ставят под угрозу усилия по преодолению послевоенной вражды между россиянами и немцами, говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном в день нападения нацисткой Германии на СССР.

Российский внешнеполитический орган упомянул заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое предполагало «ремилитаризацию» страны и сопровождалось наращиванием военного присутствия Германии у западных границ России. В особенности был отмечен факт использования украинскими вооруженными силами немецкого оружия и снаряжения.

В заявлении также подчеркивается, что примирение двух государств стало возможным благодаря готовности к «всепрощению» от Советского Союза и «силам для искреннего покаяния» от граждан Германии. Но сегодня немецкие власти не осознают «ценность этого процесса», и осуществляют «геополитический разворот», невзирая на историю российско-германских отношений, отметили в российском МИДе.

«Все это вызывает в памяти самые горькие для нашего народа периоды российско-германских отношений, включая события, предшествовавшие маю 1945 г.», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

На этой неделе правительство Германии опубликовало реестр военной поддержки Украины, в которую вошли оружие и материальные средства, поставляемые украинским военным. В список вооружений вошли радиолокационная станция COBRA, три реактивные системы залпового огня MARS, семь самоходных артиллерийских установок PzH 2000, 30 зенитных самоходных установок «Гепард», а также 54 бронетранспортера M113.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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