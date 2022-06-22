Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможному конфликту с Россией
Финляндия выстроила линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине, поэтому страна готова к потенциальному конфликту с Россией, заявил агентству Reuters командующий вооруженными силами страны генерал Тимо Кивинен.
«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал Кивинен.
По его словам, страна создала значительный арсенал военной техники: запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin. Помимо этого Финляндия планирует стать членом НАТО. Кивинен отметил, что членство в альянсе позволит стране повысить свой оборонный потенциал.
«Основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести сама Финляндия», — заключил он, добавив, что страна планирует также построить ограждение на границе с Россией.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года. Однако их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила северные страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признала террористической группировкой, а также в поддержке других курдских групп в Сирии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с представителями трех стран 20 июня, чтобы попытаться добиться прогресса в рассмотрении заявок Швеции и Финляндии, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.