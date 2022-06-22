Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможному конфликту с Россией

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года. Однако их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила северные страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признала террористической группировкой, а также в поддержке других курдских групп в Сирии.