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Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможному конфликту с Россией

Ведомости

Финляндия выстроила линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине, поэтому страна готова к потенциальному конфликту с Россией, заявил агентству Reuters командующий вооруженными силами страны генерал Тимо Кивинен.

«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал Кивинен.

По его словам, страна создала значительный арсенал военной техники: запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin. Помимо этого Финляндия планирует стать членом НАТО. Кивинен отметил, что членство в альянсе позволит стране повысить свой оборонный потенциал.

«Основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести сама Финляндия», — заключил он, добавив, что страна планирует также построить ограждение на границе с Россией.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года. Однако их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила северные страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признала террористической группировкой, а также в поддержке других курдских групп в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с представителями трех стран 20 июня, чтобы попытаться добиться прогресса в рассмотрении заявок Швеции и Финляндии, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.

Ранее по теме: МВД Финляндии хочет построить заграждения на границе с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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