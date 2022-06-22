Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

«В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной IТ-инфраструктуры возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.