Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений
Правительство внесло в Госдуму проект поправок, который предусматривает создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на продаваемые в стране устройства. Это следует из документов, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Поправки будут внесены в ст. 4 закона «О защите прав потребителей» и ст. 106 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В правительстве необходимость изменений объясняют тем, что в условиях санкционного давления существует риск отключения от иностранной IТ-инфраструктуры.
«В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной IТ-инфраструктуры возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.
В российский магазин будут загружаться приложения, включенные в утверждаемый властями перечень.
С начала спецоперации на Украине российские пользователи начали испытывать трудности с использованием сервисов App Store и Google Play. Из магазинов приложений было удалено программное обеспечение попавших под западные санкции российских банков, пользователи не могут расплатиться за подписки выпущенными в России картами.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина был создан магазин RuStore, решение обусловлено опасениями, что App Store и Google Play прекратят работать в России из-за западных санкций. Его разработал VK при поддержке Минцифры. Еще один российский магазин NashStore разработан автономной некоммерческой организацией «Цифровые платформы».