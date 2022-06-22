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Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму проект поправок, который предусматривает создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на продаваемые в стране устройства. Это следует из документов, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки будут внесены в ст. 4 закона «О защите прав потребителей» и ст. 106 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В правительстве необходимость изменений объясняют тем, что в условиях санкционного давления существует риск отключения от иностранной IТ-инфраструктуры.

«В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной IТ-инфраструктуры возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

В российский магазин будут загружаться приложения, включенные в утверждаемый властями перечень.

С начала спецоперации на Украине российские пользователи начали испытывать трудности с использованием сервисов App Store и Google Play. Из магазинов приложений было удалено программное обеспечение попавших под западные санкции российских банков, пользователи не могут расплатиться за подписки выпущенными в России картами.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина был создан магазин RuStore, решение обусловлено опасениями, что App Store и Google Play прекратят работать в России из-за западных санкций. Его разработал VK при поддержке Минцифры. Еще один российский магазин NashStore разработан автономной некоммерческой организацией «Цифровые платформы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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