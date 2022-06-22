Калининградские власти призвали ЕС изменить санкции для восстановления транзита
Решить проблему транзита товаров в Калининградскую область из России через Литву могут изменения санкционных документов Евросоюза или дополнительные разъяснения, заявила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. Об этом сообщают «РИА Новости».
По словам Ивановой, решить проблему дипломатическим путем можно тремя способами. Это дополнение глоссария ст. 1 документа ЕС 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов», или исключение из статей санкционного документа уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом», или направление разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей к калининградскому транзиту товаров.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона. Также литовская сторона распространила ограничения на перевозки санкционных товаров на грузовой автомобильный транзит.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве в свою очередь заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.