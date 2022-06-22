Калининградские власти призвали ЕС изменить санкции для восстановления транзита

По словам Ивановой, решить проблему дипломатическим путем можно тремя способами. Это дополнение глоссария ст. 1 документа ЕС 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов», или исключение из статей санкционного документа уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом», или направление разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей к калининградскому транзиту товаров.