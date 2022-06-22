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Калининградские власти призвали ЕС изменить санкции для восстановления транзита

Ведомости

Решить проблему транзита товаров в Калининградскую область из России через Литву могут изменения санкционных документов Евросоюза или дополнительные разъяснения, заявила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам Ивановой, решить проблему дипломатическим путем можно тремя способами. Это дополнение глоссария ст. 1 документа ЕС 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов», или исключение из статей санкционного документа уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом», или направление разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей к калининградскому транзиту товаров.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона. Также литовская сторона распространила ограничения на перевозки санкционных товаров на грузовой автомобильный транзит.

МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве в свою очередь заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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