Столтенберг допустил окончание конфликта на Украине за столом переговоров
Боевые действия на Украине завершатся с помощью переговоров, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью испанской газете El País.
«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).
По мнению генсека альянса, лучший способ сделать это — оказывать военную и экономическую поддержку и вводить жесткие санкции против России. Он также отметил, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».
Ранее в июне на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте Столтенберг заявил о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины.
«Вопрос в том, какова будет его (мирного соглашения. – «Ведомости») цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии Украина готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», – сказал генсек НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со Столтенбергом допустил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще в течение многих месяцев. По его словам, ситуация развивается «динамично», многое зависит от России и ее желания продолжать боевые действия.
В конце мая Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине и не пошлет туда войска, поскольку альянс намерен избегать войны с Россией.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».