Джонсон заявил о риске заключения Украиной «плохого мира» из-за давления Запада
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина из-за экономических последствий спецоперации России может столкнуться с давлением и согласится на мирное соглашение, которое не отвечает ее интересам. Об этом политик заявил в интервью Reuters.
По его словам, «слишком многие страны» утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости».
«Давление будет расти, чтобы побудить, а может быть, принудить украинцев к «плохому миру», — сказал Джонсон.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 17 июня Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. «Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины», — отметил Джонсон.
Ранее в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины.
«Вопрос в том, какова будет его (мирного соглашения. – «Ведомости») цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии Украина готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», – отмечал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со Столтенбергом также допустил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще в течение многих месяцев. По его словам, ситуация развивается «динамично», многое зависит от России и ее желания продолжать боевые действия.
После начала спецоперации на Украине власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о планах провести референдумы по вопросу присоединения к России. Аналогичные заявления делали власти Запорожской и Херсонской областей Украины, которые находятся под контролем российских военных. Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что регион примет решение о вступлении в состав России, вероятно, к 2023 г.