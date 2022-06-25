Джонсон заявил о риске заключения Украиной «плохого мира» из-за давления Запада

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 17 июня Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. «Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины», — отметил Джонсон.