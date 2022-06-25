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Джонсон заявил о риске заключения Украиной «плохого мира» из-за давления Запада

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина из-за экономических последствий спецоперации России может столкнуться с давлением и согласится на мирное соглашение, которое не отвечает ее интересам. Об этом политик заявил в интервью Reuters.

По его словам, «слишком многие страны» утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости».

«Давление будет расти, чтобы побудить, а может быть, принудить украинцев к «плохому миру», — сказал Джонсон.

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 17 июня Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. «Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины», — отметил Джонсон.

Ранее в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины.

«Вопрос в том, какова будет его (мирного соглашения. – «Ведомости») цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии Украина готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», – отмечал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со Столтенбергом также допустил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще в течение многих месяцев. По его словам, ситуация развивается «динамично», многое зависит от России и ее желания продолжать боевые действия.

После начала спецоперации на Украине власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о планах провести референдумы по вопросу присоединения к России. Аналогичные заявления делали власти Запорожской и Херсонской областей Украины, которые находятся под контролем российских военных. Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что регион примет решение о вступлении в состав России, вероятно, к 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных