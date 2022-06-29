Клишас заявил о невозможности создания в России суда по правам человека

«Я на 99% уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет. Я тогда не понимаю, чем будут заниматься все другие суды в РФ», — отметил сенатор на Петербургском международном юридическом форуме. Во время своего выступления Клишас также сообщил, что вернуть в России смертную казнь без принятия новой Конституции невозможно.