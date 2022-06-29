Газета
Политика

Клишас заявил о невозможности создания в России суда по правам человека

Ведомости

В России вряд ли появится свой суд по правам человека, поскольку такой структуре нет места в нынешнем российском законодательстве, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет «РИА Новости».

«Я на 99% уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет. Я тогда не понимаю, чем будут заниматься все другие суды в РФ», — отметил сенатор на Петербургском международном юридическом форуме. Во время своего выступления Клишас также сообщил, что вернуть в России смертную казнь без принятия новой Конституции невозможно.

7 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Позднее, 11 июня, президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ. Согласно одному из документов, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Кроме того, постановления ЕСПЧ нельзя будет считать основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Компенсации по решениям Европейского суда будут только в рублях и на счета в российских банках.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение о том, что ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков». По его словам, некоторые его решения противоречили Конституции России, «нашим ценностям, традициям» – например, требование о признании однополых браков.

Ранее по теме: Украина подала иск против России в ЕСПЧ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных