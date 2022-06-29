Клишас заявил о невозможности создания в России суда по правам человека
В России вряд ли появится свой суд по правам человека, поскольку такой структуре нет места в нынешнем российском законодательстве, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет «РИА Новости».
«Я на 99% уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет. Я тогда не понимаю, чем будут заниматься все другие суды в РФ», — отметил сенатор на Петербургском международном юридическом форуме. Во время своего выступления Клишас также сообщил, что вернуть в России смертную казнь без принятия новой Конституции невозможно.
7 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Позднее, 11 июня, президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ. Согласно одному из документов, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Кроме того, постановления ЕСПЧ нельзя будет считать основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Компенсации по решениям Европейского суда будут только в рублях и на счета в российских банках.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение о том, что ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков». По его словам, некоторые его решения противоречили Конституции России, «нашим ценностям, традициям» – например, требование о признании однополых браков.