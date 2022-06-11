Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин в субботу подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Документы опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации.
Согласно одному из документов, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Кроме того, выплачивать компенсации по решениям суда будут только в рублях и на счета в российских банках. Отмечается, что Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.
Согласно другому закону, постановления ЕСПЧ нельзя будет считать основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Документ предусматривает создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Поправки затрагивают несколько законов, из которых будет исключено упоминание ЕСПЧ, – из «Закона о прокуратуре», закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Кодекса административного судопроизводства, УИК РФ и др. По мнению авторов, при прекращении членства России «соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков». По его словам, некоторые его решения противоречили Конституции России, «нашим ценностям, традициям» – например, требование о признании однополых браков.
16 сентября Россия также выйдет из Конвенции по защите прав человека, однако ЕСПЧ решил рассматривать заявления против России по нарушению конвенции, которые будут поданы до этой даты.
Ассоциация юристов России (АЮР) тем временем запустила процесс создания альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека, сообщил председатель организации Сергей Степашин. По его словам, есть три варианта создания суда — на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества.