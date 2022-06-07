В Совете Европы заявили о 74 млн евро долга России по решениям ЕСПЧ
Российская Федерация не выплатила компенсации на сумму 74 млн евро по 2030 делам, которые рассматривал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Совета Европы. Всего ЕСПЧ присудил компенсации на 74 млн евро без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.
По данным Совета Европы, ЕСПЧ передал на рассмотрение в комитет министров российских 3395 дел, из них 306 ведущих, в ходе которых были выявлены системные проблемы, требующие решения. В Совете отметили, что Россия не выплатила компенсации по нескольким важным делам, в том числе по делу «Грузия против России», в котором речь идет об аресте, задержании и выдворении из России грузин в 2006-2007 гг. Общая сумма компенсации составила 10 млн евро. Россия изначально отказалась выплачивать компенсацию, затем согласилась сделать это через счет Совета Европы, однако деньги на него не поступили, пишет «Коммерсантъ».
Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев заявил, что выплата Россией компенсации по межгосударственным искам «маловероятна». Сумму долга в 74 млн евро он назвал условной, потому что по некоторым делам нет объективной возможности выплатить компенсацию: например, человек не выходит на контакт с властями и не дает свои банковские реквизиты.
В середине марта Россия объявила о выходе из Совета Европы, а 16 сентября страна выйдет из Конвенции по защите прав человека. После этого ЕСПЧ решил рассматривать заявления против России по нарушению конвенции, которые будут поданы до 16 сентября.
В мае группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок, в которых предлагается отказаться исполнять решения ЕСПЧ, которые были приняты после 16 марта. В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит предусмотреть сроки, в которые в России могут подлежать исполнению постановления ЕСПЧ, и уточнить положения, касающиеся возможности пересмотра на основании таких постановлений судебных актов, принятых судами. Также в документе предлагается выплачивать компенсации в рублях на счета в российских банках.