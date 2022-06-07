В Совете Европы заявили о 74 млн евро долга России по решениям ЕСПЧ

По данным Совета Европы, ЕСПЧ передал на рассмотрение в комитет министров российских 3395 дел, из них 306 ведущих, в ходе которых были выявлены системные проблемы, требующие решения. В Совете отметили, что Россия не выплатила компенсации по нескольким важным делам, в том числе по делу «Грузия против России», в котором речь идет об аресте, задержании и выдворении из России грузин в 2006-2007 гг. Общая сумма компенсации составила 10 млн евро. Россия изначально отказалась выплачивать компенсацию, затем согласилась сделать это через счет Совета Европы, однако деньги на него не поступили, пишет «Коммерсантъ».