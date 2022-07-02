Песков рассказал о надеждах на наличие политической воли у Запада
Россия надеется, что у коллективного Запада еще осталась политическая воля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможности «войны всех против всех».
«Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он также выразил уверенность, что «этот разум полностью сохранен» в России. »У меня нет никаких сомнений», — подчеркнул Песков.
Ранее в интервью NBC News пресс-секретарь главы государства говорил, что Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран. По мнению президента РФ Владимира Путина, страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабления своего влияния в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что «железный занавес» между западными странами и Россией уже начал опускаться. По его словам, с 2014 г. отношений между Россией и ЕС не существует, потому что западные страны разрушили все механизмы, которые создавались десятилетиями.