Песков рассказал о надеждах на наличие политической воли у Запада

Ранее в интервью NBC News пресс-секретарь главы государства говорил, что Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран. По мнению президента РФ Владимира Путина, страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабления своего влияния в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.