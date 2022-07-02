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Политика

Песков рассказал о надеждах на наличие политической воли у Запада

Ведомости

Россия надеется, что у коллективного Запада еще осталась политическая воля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможности «войны всех против всех».

«Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также выразил уверенность, что «этот разум полностью сохранен» в России. »У меня нет никаких сомнений», — подчеркнул Песков.

Ранее по теме: Лавров: Россия снизит зависимость от Запада в критически важных областях

Ранее в интервью NBC News пресс-секретарь главы государства говорил, что Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран. По мнению президента РФ Владимира Путина, страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабления своего влияния в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что «железный занавес» между западными странами и Россией уже начал опускаться. По его словам, с 2014 г. отношений между Россией и ЕС не существует, потому что западные страны разрушили все механизмы, которые создавались десятилетиями. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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