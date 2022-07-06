В МИДе заявили, что Турция не собирается арестовывать судно «Жибек Жолы»

5 июля один из членов экипажа рассказал ТАСС, что судно не было задержано, оно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, Анкара начала расследование происхождения зерна на сухогрузе, однако публично эта информация не транслировалась. Так, в посольстве России в Турции сообщали ТАСС, что турецкие официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.