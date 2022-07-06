В МИДе заявили, что Турция не собирается арестовывать судно «Жибек Жолы»
Власти Турции не задерживали и не арестовывали судно под российским флагом «Жибек Жолы», оно стоит на рейде и проходит стандартные процедуры, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Об этом сообщили «РИА Новости».
«По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт», – рассказал Зайцев. По его словам, речь о задержании или аресте сухогруза не идет.
1 июля Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом, на борту которого якобы находится зерно, вывезенное из Бердянска, сообщал Reuters. По информации агентства, генпрокуратура Украины направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на 7000 т. 3 июля агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара сообщило, что судно якобы с украинским зерном задержано турецкой таможней.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции. «Надо разбираться в этой ситуации. Судно вроде бы действительно российское — под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
5 июля один из членов экипажа рассказал ТАСС, что судно не было задержано, оно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, Анкара начала расследование происхождения зерна на сухогрузе, однако публично эта информация не транслировалась. Так, в посольстве России в Турции сообщали ТАСС, что турецкие официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.