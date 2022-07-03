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Reuters сообщил о задержании в Турции российского корабля с зерном с Украины

Ведомости

Российское грузовое судно с украинским зерном задержано турецкой таможней, сообщает Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара. По его мнению, зерно было украдено. 

«Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — сказал Боднар в эфире украинского национального телевидения.

Украинский посол добавил, что судьба корабля будет решаться на заседании следователей в понедельник.

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Ранее на этой неделе Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек жолы» под российским флагом, на борту которого якобы находится зерно, вывезенное из Бердянска, сообщал Reuters. По информации агентства, генпрокуратура Украины направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на 7000 т.

Согласно письму, Украина попросила «провести досмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна». 

Ранее президент России Владимир Путин оценил объемы находящегося на Украине зерна в 5 млн т, что никак не влияет на мировые рынки, поскольку ее экспорт составляет лишь 0,5% от всего производимого в мире продовольствия. Путин добавил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, ведь Киев сам заминировал свои порты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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